ZONGULDAK İki arkadaşın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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ZONGULDAK İki arkadaşın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İki arkadaşın ölümüne neden olan sürücü tutuklandıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, elektrik direğine çarpan kamyondan yola fırlayan Ertekin Baytekin (32) ile yaralanan arkadışına yardıma eden Erdinç Çardak'a (29) çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Yusuf Can C., tutuklandı.

İki arkadaşın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, elektrik direğine çarpan kamyondan yola fırlayan Ertekin Baytekin (32) ile yaralanan arkadışına yardıma eden Erdinç Çardak'a (29) çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Yusuf Can C., tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Ereğli-Alaplı kara yolunda meydana gelen kazada, Ertekin Baytekin yönetimindeki 67 TE 036 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra su kanalına düştü. Kamyondan yola fırlayarak yaralanan Ertekin Baytekin'in yardımına, kamyonun arkasından seyir halinde olan arkadaşı ve kamyonun sahibi Erdinç Çardak koştu. Bu sırada Yusuf Can C. yönetimindeki 67 EF 543 plakalı otomobil, Baytekin ve Çardak'a çarptı. İki arkadaş, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yusuf Can C., bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yusuf Can C., tutuklandı.

ZONGULDAK İki arkadaşın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
ZONGULDAK İki arkadaşın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
ZONGULDAK İki arkadaşın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
ZONGULDAK İki arkadaşın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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