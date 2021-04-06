ZONGULDAK HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, SAĞLIK KONTROLÜNDE HASTANENİN 3'ÜNCÜ KATINDAN ATLADI

İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer bulabildi

Bu korona tablosu ile tam kapanma gelir! Vaka sayıları yine rekor kırdı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, hırsızlık şüphelisi Ö.Ö. (33), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin 3'üncü katından atladı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, hırsızlık şüphelisi Ö.Ö. (33), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin 3'üncü katından atladı. Ağır yaralanan Ö.Ö. tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Alaplı Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlıktan aranan Ö.Ö."nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alınan Ö.Ö., doktor raporu için Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muayene odasından kaçan Ö.Ö., hastanenin 3'üncü katına çıktı. Yaşanan kovalamacanın ardından Ö.Ö., iddiaya göre 3'üncü kattan kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Ö.Ö.'ye Acil Servis'te müdahalede bulunuldu. Ö.Ö., buradaki ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı