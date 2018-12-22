Zonguldak Heyelandan Bir Bölümü Yok Olan Mahalle Savaş Alanını Andırıyor -1

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, 2015 yılında meydana gelen heyelanda çöken ve hasar gören binalar aynı şekilde duruyor. Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Yavuz Konum En azından yıkık dökük binalar temizlenmeli. Burada bir çok hırsızlık ve yağmalama oluyor. Mahallemiz ölü şehiri andırıyor. Savaştan çıkmış gibiyiz. diyerek isyan etti.

İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde 16 Temmuz 2015 tarihinde yaklaşık 400 bin metrekarelik alanda etkili olan heyelanda, 86 binada yaşayan 376 kişi tahliye edildi. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün inşaat firmasına yaptırdığı Ereğli-Devrek yolundaki genişletme çalışmaları nedeniyle meydana geldiği iddia edilen heyelanın ardından tahliye edilen ailelerin 1 yıllık kiraları ödendi. Ardından ise kira yardımı kesildi. Daha önce heyelanzedelere yapılması planlanan kalıcı konutlar yapılmayınca evleri sağlam olan, maddi durumu yetersiz bazı aileler hırsızlık ve yağma olaylarının da önüne geçemeyince evlerine geri döndü. Heyelanın meydana geldiği tarihten beri aynı şekilde duran mahalledeki binaların bazılarının yıkıldığı, bazılarının yan yattığı, bazılarının da duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü. Havadan görüntülenen heyelan bölgesinin ilk günkü gibi durduğu ve sanki savaştan harap olmuş bir mahalleyi andırıyor.

HEYELANZEDELER DERNEK KURARAK HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Heyelanda evlerini kaybeden mahalleli Devrek Heyelanzedeler Derneği'ni kurdu. Dernek, Ereğli-Devrek yolundaki genişletme çalışmaları yapan firmadan şikayetçi oldu. Devrek Asliye Ceza Mahkemesi'nde inşaat firması yetkilisi Engin Koca hakkında, 'genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması' suçundan dava açıldı. Mahkemede, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)?nden verilen bilirkişi raporlarında toprak kaymasının şirketin yol yapım çalışması öncesinde önleyici tedbirler almamasından kaynaklı olduğu belirtilmişti. Yaklaşık 3 yıl süren davanın karar duruşması geçen Çarşamba gerçekleşti. Mahkeme, heyelana yol yapım çalışmasını yürüten şirketin neden olduğuna karar vererek şirket yetkilisi Engin Koca'yı 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın 65 yaşının üstünde olması ve hapis cezasının süresi dikkate alınarak cezası, 10 bin lira adli para cezasına çevrildi. Devrek Heyelanzedeler Derneği Başkanı Rahmi Sarıoğlu, yol yapım şirketinin çalışma öncesi önleyici tedbirleri almadığını söyleyerek, Tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle heyelanın gerçekleştiğini iddia ettik. Bilirkişi raporları da bu yöndeydi. Mahkeme şirketi suçlu buldu. Şimdi tazminat davalarımız olacak. Tazminat davalarının açılabilmesi için ceza davası sonucu önemliyi. Birçok aile mağdur oldu. Biz bu mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz. dedi.

MUHTAR İLGİSİZLİĞE İSYAN ETTİ

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Yavuz Korum, aradan geçen zamana rağmen heyelan bölgesinin ilk günkü gibi durduğunu söyledi. Mahallesinin bir bölümünün savaştan çıkmış gibi olduğunu anlatan Korum, şöyle dedi

Yetkililer gelip bakıyorlar, hiçbir şey yapmadan gidiyorlar. Son 1 yıldır ne gelen var ne de giden. Yaklaşık 100 binaya yakın hasarımız var. Bunların çoğu kullanılamaz halde. Burası afet alanı ilan edilmeden evvel sağlam olan, boşaltılan binalar var. Sağlam olan binalara bazı insanlar mecbur devletin ilgisizliğinden dolayı geri döndüler. Çünkü bazı evler yağmalandı dedi.

Yıllardır sorunlarını anlatacak muhatap bulamadıklarını ifade eden muhtar Korum, heyelan bölgesindeki yıkılmayan birçok evinde yağmalandığını söyledi. İlgisizlikten yakınan muhtar Korum, Gelip de 'sizin ne derdiniz var' diyen yok. Bir Allah'ın kulu gelip de bu insanlar ne yiyip içiyorlar nasıl yaşıyorlar diye maalesef soran yok. En azından yıkık binalar enkazlar temizlenmeli. Burada bir çok hırsızlık ve yağmalama oluyor. Nahoş şeyler oluyor. Şu anda ölü şehir gibi. Savaştan çıkmış gibiyiz. Yetkililer bizimle ilgilensin. Emniyette birçok kayıt var buradaki yaşanan olayarlarla ilgili. Bu kadar mı devletimiz aciz dedi.

Kaynak: DHA