Zonguldak Havalimanı, İç Hat Seferleri İçin Gün Sayıyor (2)

ZONGULDAK'ta 1999 yılında açılan yıllık 500 bin yolcu kapasiteli Zonguldak Havalimanı'na 2009 yılından beri belirli aylarda sadece Almanya'nın Düsseldorf kentine uçak seferi düzenleniyor. Uçağın pist başına kadar hassas yaklaşmasını sağlayan ILS cihazının havalimanında faaliyete geçmesinin ardından Türk Hava Yolları'nın iç hat seferlerinin de başlaması bekleniyor.

Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesine 1947 yılında askeri havaalanı olarak yapılan Zonguldak Havalimanı bir süre sonra kapandı, 1999'da gördüğü tadilatın ardından tekrar açıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, havalimanı 31 Ocak 2002 tarihinde 'Trafik akışı olmadığı ve yolcu potansiyeli bulunmadığı' gerekçesiyle hiçbir uçak inmeden kapattı. Havalimanı, yapılan çalışmaların ardından 2006 yılında Valiliğin girişimleriyle kurulan Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (ZONHAV) 25 yıllığına kiralandı. Havalimanı uçakların rahat iniş kalkış yapılabilmesi için 2008 yılında valiliğin başlattığı kampanyayla toplanan parayla 235 metre yüksekliğindeki Bostancılar Dağı tıraşlandı.

Havalimanından, Almanya'da çok sayıda Zonguldaklı gurbetçi yaşadığı için 21 Temmuz 2009 tarihinde Duseldorf- Zonguldak dış hat uçak seferleri, belirli aylarda haftada bir gün gerçekleştirilmeye başlandı. 2009 yılında toplam 2 bin 415 gelen, 2 bin 328 giden yolcu ile 21 uçak seferi gerçekleştirildi. Uçak seferleri geçen yıllarda talebe göre zaman zaman haftada 2 veya 3'e çıkartıldı. Havalimanında bu yıl da Mayıs ve Kasım ayları arasında seferler yapıldı.

İÇ HAT SEFERLERİ 2012 YILINDA DENENDİ

ZONHAV'ın girişimleriyle 2012'de ilk kez konulan İstanbul ve Trabzon iç hat seferleri, 4 ay sonra yeterli yolcu kapasitesi sağlanamadığı için sonlandırıldı. ZONHAV, iç hat seferlerinin tekrar başlaması için çalışma başlattı. Türk Hava Yolları, uçağın pist başına kadar hassas yaklaşmasını sağlayan ILS cihazı olmadığını, kurulumu halinde iç hat seferlerine başlayabileceğini açıkladı. Bu yıl havalimanına ILS cihazı kurulması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalar başladı. Havalimanına getirilen cihazın montaj işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KAYMAKAM KEÇELİ: HALKIN BİR BEKLENTİSİ VAR

?ZONHAV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İLS cihazının faaliyete geçmesinin ardından havalimanında hiçbir eksiğin kalmayacağını söyledi. Halkın iç hat seferlerin başlaması yönünde bir beklentisinin olduğunu ifade eden Keçeli, "Havalimanımıza teknik anlamda uçak iniyor, ama cihazın faaliyete geçmesinin ardından 150 kişilik her türlü uçağın inmesi için tüm engeller ortadan kalkmış olacak. Bu cihaz sayesinde uçaklar daha güvenli şekilde iniş yapabilecek. Mevsimin 12 ayı sisten, kardan etkilenmesi en aza indirilecek. İç hat seferlerinin başlaması yönünde tek engel müşteri potansiyeli ortaya çıkıp çıkmaması kalıyor. Valilik anket çalışması yapmıştı bununla ilgili. Ankette havalimanının çalışacağı yönünde bir beklenti oldu halkımız tarafından. THY ile resmi görüşmeler yapılacak bu cihaz kurulduktan sonra. THY de takip ediyor cihazın kurulumunu. Kurulumun mevsim şartlarına göre kısa sürede biteceğini düşünüyorum." dedi.

CHP'Lİ YAVUZILMAZ: BU FANTASTİK DURUMU KALDIRACAĞIZ

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Kit Komisyonu'nda konuyu gündeme getirdi. Havalimanına yapılan yatırımın atıl durumda durduğunu anlatan Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak Çaycuma Havalimanı merkeze 55 kilometre, Bartın'a 30 kilometre, Karabük'e 90 kilometre mesafede olup, aynı zamanda demiryolu güzergahı üzerindedir. Türkiye'nin en büyük liman projelerinden bir tanesi olan Filyos limanına da sadece 7 kilometre mesafededir. Maalesef iç hat seferleri gerçekleştirilmiyor. Yalnız Almanya seferleri mevcut. Yani eğer İstanbul'a gitmek isterseniz, Zonguldak'tan önce Almanya'ya uçmanız, sonra da Almanya'dan İstanbul'a uçmanız gerekiyor. Bu yatırımın atıl vaziyetten kurtarılması ve iç hat seferlerinin başlaması ve bunun gibi fantastik durumların kaldırılması bakımından bizler Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden iç hat seferlerinin önündeki engellerin kaldırılmasını talep ettik. Genel müdürümüz, valilik ve kaymakamlık ile yaptığımız görüşmelerde eksik ILS cihazın şu anda havalimanında olduğunu, alt yapısının tamamlanmakta olduğunu, bölgedeki bazı engellerin de gelecek zamanlarda kaldırılacağını söylediler. Koordineli şekilde çalışarak havalimanın iç hat seferlerine en kısa zamanda açacağız." - Zonguldak

Kaynak: DHA