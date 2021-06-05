Zonguldak hafta sonuna sakin başladı
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Zonguldak hafta sonuna sakin başladı

Zonguldak hafta sonuna sakin başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta kısıtlama sonrası ilk cumartesi günü sakin başladı.

Zonguldak'ta kısıtlama sonrası ilk cumartesi günü sakin başladı. Kentte cadde ve sokaklar sakin kalırken vatandaşlar evde kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını kapsamında daha önce sokağa çıkma kısıtlaması olan cumartesi gününde kısıtlama sonrası ilk cumartesi günü sakin başladı. Hafta içinde yaşanan yoğunluğun ardından banka önleri ve postane önleri boş kaldı. Cadde de araç ve yaya trafiği sakin olurken vatandaşlar kısıtlama sonrası ilk cumartesi gününde evde kaldı. - ZONGULDAK

Zonguldak hafta sonuna sakin başladı
Zonguldak hafta sonuna sakin başladı
Zonguldak hafta sonuna sakin başladı
Zonguldak hafta sonuna sakin başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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