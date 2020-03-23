ZONGULDAK Gönüllü öğretmenler sağlık çalışanları için maske üretiyor Gönüllü öğretmenler sağlık çalışanları için maske üretiyorZONGULDAK'ta valilik ve maske üretimi yapan firma arasında imzalanan protokol kapsamında halk eğitim merkezinde gönüllü öğretmenler tarafından cerrahi maske üretimine başlandı.

Gönüllü öğretmenler sağlık çalışanları için maske üretiyor

ZONGULDAK'ta valilik ve maske üretimi yapan firma arasında imzalanan protokol kapsamında halk eğitim merkezinde gönüllü öğretmenler tarafından cerrahi maske üretimine başlandı. Zonguldak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, MFA İş Güvenliği Medikal Tekstil ile maske üretimi için protokol imzaladı. Fatih Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen imza törenine Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Tuygar, MFA İş Geliştirme Mühendisi Cansın Piyan katıldı. İmzalanan protokolle ilk etapta 10 kişilik personelle tek kullanımlık 70 bin cerrahi maske üretimi hedeflendi. Usta öğreticilerden oluşan ekip, bugün maske üretimine başladı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ürettikleri maskeleri sağlık kuruluşlarına ücretsiz dağıtacaklarını ifade ederek, "Bu cerrahi maske. Buna her zaman ihtiyaç var. Şehrin önemli bir kuruluşu var. Tüm dünyaya maske üretiyorlar. Onların desteğiyle burada üretime başladık. Malzemelerini bağışladılar. İlk etapta 70 bin maske üreteceğiz. Bunları sağlık kuruluşlarına bedelsiz vereceğiz. Maske ihtiyacı devam ettiği takdirde üretimi devam ettirebiliriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi. Usta öğretici Kadriye Yılmaz, meslektaşlarıyla birlikte gönüllü olarak maske üretimine başladıklarını belirterek, "Koronavirüsü nedeniyle maske ihtiyacı oluştu. Biz gönüllü olarak burada toplandık ve maske üretimine başladık. Bugün başladık üretime. Malzeme top halinde geliyor. Burada kesimini ve dikimini yapıyoruz. Ürettiğimiz maskeler sağlık kuruluşlarına dağıtılacak." diye konuştu.

Kaynak: DHA