Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü azalan kan stoklarına destek verdi

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Zonguldak Türk Kızılay Şubesi iş birliği ile "İyi ki varsın kandostum" sloganıyla Fener'de bulunan sporcu fabrikasında kan bağış kampanyası düzenlendi.

Kampanya'ya Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yükel, Şube Müdürleri, daire müdürleri, Gençlik Merkezi üyeleri, antrenörler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Kan vermek için testlerden geçen Gençlik Spor ailesi, uygun bulundukları takdirde kan bağışında bulunarak azalan kan stoklarına destek verdi. Öte yandan kan bağışından bulunan kişilere ise Kızılay tarafından soda ve tatlı ikramında bulunuldu. - ZONGULDAK