ZONGULDAK - Filyos Limanı şantiyesinde zemin etüdü için açılan 3 sondaj kuyusunda gaz sızıntısı belirlendi
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ZONGULDAK - Filyos Limanı şantiyesinde zemin etüdü için açılan 3 sondaj kuyusunda gaz sızıntısı belirlendi

30.01.2021 18:32 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:36

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapımı devam eden Filyos Limanı şantiyesinde zemin etüdü için açılan 3 sondaj kuyusunda gaz sızıntısı olduğu tespit edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapımı devam eden Filyos Limanı şantiyesinde zemin etüdü için açılan 3 sondaj kuyusunda gaz sızıntısı olduğu tespit edildi.

İlçeye bağlı Filyos beldesinde inşaatı süren Filyos Limanı şantiyesinde dün kimyasal gaz tehdidi olduğu ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibince yapılan kontrol ve ölçümlerde, şantiye bölgesinde açılan 3 sondaj kuyusunda gaz sızıntısı olduğu belirlendi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İki kuyuda sızıntının sona erdiği, üçüncü kuyuda ise düşük seviyede metan ve karbonmonoksit sızıntısı olduğu tespit edilmiştir. Son kuyudaki düşük seviyeli gaz sızıntısının da zamanla biteceği değerlendirilerek kuyu çevresi güvenlik şeridi ile belirlenmiş ve şantiye çalışanları bilgilendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan gaz sızıntısının olduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK - Filyos Limanı şantiyesinde zemin etüdü için açılan 3 sondaj kuyusunda gaz sızıntısı belirlendi
ZONGULDAK - Filyos Limanı şantiyesinde zemin etüdü için açılan 3 sondaj kuyusunda gaz sızıntısı belirlendi
ZONGULDAK - Filyos Limanı şantiyesinde zemin etüdü için açılan 3 sondaj kuyusunda gaz sızıntısı belirlendi
ZONGULDAK - Filyos Limanı şantiyesinde zemin etüdü için açılan 3 sondaj kuyusunda gaz sızıntısı belirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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