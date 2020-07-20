ZONGULDAK Fatih, Zonguldak açıklarında sondaja başladı Fatih, Zonguldak açıklarında sondaja başladıTÜRKİYE'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih', Karadeniz'deki ilk sondajına Zonguldak açıklarında bulunan Tuna-1 lokasyonunda başladı.

Fatih, Zonguldak açıklarında sondaja başladı

TÜRKİYE'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih', Karadeniz'deki ilk sondajına Zonguldak açıklarında bulunan Tuna-1 lokasyonunda başladı. Gemilerin hareketlerini gösteren internet sitesinden sondaj yeri görülen Fatih'in, Zonguldak'ın 85 mil açığında olduğu tahmin ediliyor.

Karadeniz'de ilk kez yapacağı sondaj faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan Trabzon'a uğurlanan Fatih Sondaj Gemisi, 30 Haziran'da Zonguldak'a ulaştı. Son hazırlıklarını da Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarında tamamlayan Fatih, Zonguldak açıklarında sondajına başladı. Geminin Zonguldak'ın yaklaşık 85 mil açığında sondaj yaptığı tahmin ediliyor. Geminin bulunduğu konum, gemilerin hareketlerini gösteren internet sitesinden de görüntülendi. İki yardımcı geminin eşlik ettiği gemi, karadan ise gözükmüyor. Fatih gemisine, kendi karasularımızda olduğu için herhangi bir güvenlik konusunda askeri gemi eşlik etmiyor.

Kaynak: DHA