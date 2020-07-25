ZONGULDAK Erkek arkadaşının denize attığı iddia edilen Nesrin'in cesedi bulunamadı
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ZONGULDAK Erkek arkadaşının denize attığı iddia edilen Nesrin'in cesedi bulunamadı

Erkek arkadaşının denize attığı iddia edilen Nesrin'in cesedi bulunamadıZONGULDAK'ta, 3 yıl önce 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek, evden çıktıktan sonra kaybolan ve erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz tarafından denize atılarak öldürüldüğü öne sürülen, o tarihte 15 yaşında olan Nesrin...

25.07.2020 11:18 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:27

Erkek arkadaşının denize attığı iddia edilen Nesrin'in cesedi bulunamadı

ZONGULDAK'ta, 3 yıl önce 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek, evden çıktıktan sonra kaybolan ve erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz tarafından denize atılarak öldürüldüğü öne sürülen, o tarihte 15 yaşında olan Nesrin Koçaklı'nın annesi Yeter Koçaklı, içinin kan ağladığını belirterek, "Benim canım nerede, nerede cenazem? Cenazemi bulmak istiyorum" dedi. Anne Kanyılmaz, tutuklu yargılanan Koçaklı'nın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

2017 yılının ocak ayında, o tarihte 15 yaşında olan Nesrin Koçaklı, 2017 yılının ocak ayında, "İnternet kafeye gidiyorum" diyerek, evden çıktı. Ancak bir daha geri dönmedi. Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, Nesrin'in en son internet kafenin bulunduğu sokakta görüldüğünü saptadı. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Nesrin Koçaklı'nın kayboluşuyla ilgili yürütülen çalışmada incelenen güvenlik kameraları ve cep telefonları kayıtları ile alınan tanık beyanları, şüpheleri erkek arkadaş Erkan Kanyılmaz'ın üzerinde yoğunlaştırdı. Nesrin'in en son birlikte görüldüğü Kanyılmaz, 27 Haziran 2019 günü gözaltına aldı. Nesrin Koçaklı'yı, liman arkasındaki kayalıklardan denize atarak öldürdüğü iddia edilen Erkan Kanyılmaz, suçlamaları kabul etmemesine rağmen 'kuvvetli suç şüphesi' ile tutuklandı.

Erkan Kanyılmaz'ın, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanmasına devam edilirken, ölen Nesrin Koçaklı'nın annesi Yeter Koçaklı, son duruşmada sanığa seslenerek, kızının cesedinin nerede olduğunu söylemesini istedi.

'DUA EDECEK MEZARIMIZ YOK'

DHA'ya konuşan Yeter Koçaklı, evde kızının fotoğraflarına bakarak, acısını dindirmeye çalıştığını söyledi. Kızının dua edecek mezarı olmasını isteyen Koçaklı, "Üç yıl önce kızımı kaybettim. 'İnternet kafeye gidiyorum' diye gitti, kayboldu. Erkan Kanyılmaz ile liman arkasına gitmiş. Sanık, 'kendi düştü' diye arkadaşıyla konuşmuş. Polisler telefon dinlemesi yapmış. Şahidi de var. İkisi limana girdi, kendisi oradan çıktı. Benim nerede canım, nerede cenazem? Cenazemi bulmak istiyorum. Neredeyse, nerede gömdüyse söylesin, ben de mezarımı bileyim. Yalanlarla dolanlara bizi kandırmasınlar. Kızımın cenazesini istiyorum. Suçluların cezasını devletimiz versin. Nerede mezarıysa orada Kuran'ını yapmak istiyorum. Dua edecek mezarımız yok. Benim canımı aldılar katiller. Ne olursunuz ben de bir anayım. Analar babalar bilir evlat acısı nedir" dedi.

'NE OLUR KARDEŞİMİ BULUN'

Ağabey Yıldıray Koçaklı (23) da kız kardeşinin öldürüldüğünü ve cenazesinin bulunmasını istediklerini söyledi. Umutla bekleyişlerini sürdürdüklerini ifade eden Yıldıray Koçaklı, "Biz cenazemizin bulunmasını istiyoruz. Bayram olsun mübarek günler olsun gidip dua etmek, Kuran okumak istiyoruz ama yeri yok. Allah'ın izniyle bulunursa çok sevineceğiz. Allah hiçbir kulunu yarı yolda bırakmamıştır. Buradan yetkililere sesleniyorum. Allah rızası için kardeşimi bulun." diye konuştu.

ZONGULDAK Erkek arkadaşının denize attığı iddia edilen Nesrin'in cesedi bulunamadı

Kaynak: DHA

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