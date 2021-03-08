Ereğli'de köyde karantina tedbiri sona erdi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs vakalarının görüldüğü Danışmentli köyünün 88 haneli Aşağı Mahallesi'nde karantina sona erdi.

Ereğli'ye bağlı 830 nüfuslu Danışmentli köyü muhtarı Fahrettin Donat'ın koronavirüs testi pozitif çıkınca, 26 Şubat'ta 88 haneli Aşağı Mahallesi'nde karantina tedbirleri alındı. Ereğli Kaymakamlığı, jandarma ve diğer kurumlar, karantina süresi boyunca vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de köye giderek filyasyon çalışması kapsamında test yaptı. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Danışmentli köyünde karantina uygulamasının sabah 07.00 itibariyle sona erdiğini açıkladı. Kaymakam Çorumluoğlu, karantina süresi boyunca köyde herhangi bir olumsuz yaşanmadığını ifade etti.Muhtar Fahrettin Donat da test sonucunun negatife döndüğünü belirterek, "Karantina sürecimiz sona erdi. Herhangi ciddi bir sıkıntımız olmadı. Tabi ufak tefek rahatsızlanmalar oldu. Bir iki yaşlımız hastanede. Onlar da yoğun bakımda değiller. Normal servisteler. Köyümüzün karantinaya alınması biraz moralimizi bozdu. Ama bu süreci de atlattık. Halkımız tedbirlere uymaya devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE