Zonguldak -Ereğli'de hücumbottan İstiklal Marşı okundu Ereğli'de hücumbottan İstiklal Marşı okunduZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, TCG Tufan Hücumbotundan İstiklal Marşı okundu.

Ereğli'de hücumbottan İstiklal Marşı okundu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, TCG Tufan Hücumbotundan İstiklal Marşı okundu.

Ereğli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle saat 21.00'da TCG Tufan Hücumbotundan İstiklal Marşı okundu. Gemi mürettebatı Ereğli sahil bandında saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Ereğli Belediyesi tarafından hazırlanan müzik arabasından da İstiklal Marşı okundu. Evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'na eşlik etti. Vatandaşlar daha sonra çalınan müzik arabasından çalınan şarkılara cep telefonlarının ve evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek eşlik etti.

Kaynak: DHA