Zonguldak Ereğli'de 500 aileye 40 bin ata tohumu dağıtılacak
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Zonguldak Ereğli'de 500 aileye 40 bin ata tohumu dağıtılacak

Zonguldak Ereğli'de 500 aileye 40 bin ata tohumu dağıtılacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 500 aileye 40 bin ata tohumu dağıtılacak.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 500 aileye 40 bin ata tohumu dağıtılacak.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediyeye ait Delihakkı mevkisindeki serada yaklaşık 1 yıldır ata tohumu üretimi yapıldığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ailelere katkı olması için böyle bir adım attıklarını anlatan Posbıyık, "Ata tohumu üretim alanımızda bir sera ile başlamıştık, şu anda 3 seramız var. Yakında 4'üncü seramızı yapacağız. Hem ata tohumu hem çiçek üretim alanımız genişliyor." diye konuştu.

Posbıyık, 2022 yılı baharında ata tohumunu tam bölgeye göre üreteceklerini ve tohum bankası kuracaklarını belirterek, "Tohum bankamızdan da halkımıza, köylerimize tohum dağıtmaya başlayacağız. Planlı şekilde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Vatandaşların belediyeye telefonla müracaat etmesini isteyen Posbıyık, şunları söyledi:

"Elde ettiğimiz fideleri vatandaşlarımıza dağıtmak istiyoruz. Pandemi nedeniyle izdiham yaratmamak için arkadaşlarımız vatandaşlarımızdan telefon vasıtasıyla müracaatları alacaklar. Fide isteyen vatandaşlarımız verilen telefon numarasına talepte bulunabilecek. Başvuran 500 ailenin evlerine kasalarla fideler götürülecek. 40 bin domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi dağıtacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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