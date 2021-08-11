ZONGULDAK EREĞLİ BİLSEM, MÜSİLAJ TEMİZLEME CİHAZI GELİŞTİRDİ.

BİLSEM'ler üretmeye devam ediyor.

BİLSEM'ler üretmeye devam ediyor. .

Rüzgar Tribünü

Dip temizleme ve yüzey temizleme aparatı

Atık toplama platformu

Enerji dağıtım sistemi. .

Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim Sanat Merkezi Biyoloji ARGE grubu öğrencileri, öğretmenleri Yalçın Arslan önderliğinde denizleri istila eden müsilaj ile mücadele edebilecek dip ve yüzey temizliğini gerçekleştirebilen deniz canlılarının yuva ve yumurtalarına zarar vermeyen, adhezyon ve kohezyon kuvvetleri sonucu yukarı yönlü akış özelliğine sahip, yenilenebilir enerji sayesinde sürekli çalışarak deniz yüzeyi ve dip temizliği yapabilen doğaya sıfır atık özelliğinde "Müsilaj Temizleme Cihazı" geliştirdi. .

Yapılan cihazın dört farklı ( kıyıda ve denizde ) versiyonu yine aynı grup tarafından tasarlanıp patent başvurularının gerçekleştirildiğini dile getiren Kurum Müdürü Serkan Çakır, müsilaj cihazının prototipinin kurumları bünyesinde tamamlanarak suya indirildiğini ve yapılan ön çalışmalar ile denizin dip ve yüzeyindeki birçok atığın toplanarak cihaz üzerinde bulunan çöp süzgecinde depolandığı belirtti.

Cihazın çalışması için gerekli enerjinin fosil yakıtlar kullanmadan sağlanması (Güneş Paneli, dalga ve rüzgar türbin), doğaya herhangi bir atık bırakmaması, dip canlılarına zarar vermeden atıkların emilerek temizlenmesi ( Adhezyon ve Kohezyon kuvvetleri) gibi birçok artılarının olduğu kaydedildi.

Cihazın orijinal boyutu 10X10 metre olarak tasarlanmış olup aynı zamanda balıkçı platformu olarak dizayn edilmiştir diyen Biyoloji Öğretmeni Yalçın Arslan, cihazın petrol platformlarındaki mantık üzerinden suyun yüzeyinde sabit ve dalgadan etkilenmeyen bir yapı olmasından dolayı üzerinde olta balıkçılığının da yapılabileceği ve aynı zamanda kurulduğu bölgede trol balıkçılığının engelleneceğini ve bu sayede deniz altı ekosisteminin gelişip canlanmasına da fayda sağlayacağını dile getirdi.

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Kaynak: Habermetre