ZONGULDAK EREĞLİ Afgan doktor vefa borcunu ödüyor Afgan doktor vefa borcunu ödüyorAFGANİSTAN'da girdiği üniversite sınavında il birincisi olunca Türkiye'de öğrenim görme fırsatı yakalayan Pasoon İbrahim Zaid(28), onur belgesiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Afgan doktor vefa borcunu ödüyor

AFGANİSTAN'da girdiği üniversite sınavında il birincisi olunca Türkiye'de öğrenim görme fırsatı yakalayan Pasoon İbrahim Zaid(28), onur belgesiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Dr. Zaid, şimdi yıllardır halkının yaralarına merhem olan Türk Kızılayı'nda doktorluk yaparak vefa borcunu ödüyor.

Afganistan'ın Patika kentinde yaşayan Pasoon İbrahim Zaid, 2012 yılında ülkesinde girdiği üniversiteye giriş sınavında il birincisi oldu. Afganistan'da tıp fakültesini kazanan Zaid'e ülkesi tarafından Türkiye'de burslu olarak eğitim alma imkanı tanındı. İzmir'de 8 ay dil eğitimi alan Zaid, ardından Konya'da bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne öğrenime başladı. Öğrenimi boyunca başarıları nedeniyle onur belgesi de alan Zaid, 2018 yılında mezun oldu. Dr. Zaid, 1 yıl Ağrı'da özel tıp merkezinde görev yaptıktan sonra Türk Kızılayı'na başvurdu. Dr. Zaid, 7 aydır Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nde kan alma birimince görevini başarıyla sürdürüyor.

Dr. Zaid, ülkesinde yıllardır yaptığı yardımlarla halkın büyük sevgisini kazanan Tük Kızılayı'nın personeli olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Türk Kızılayı'na doktor arandığını öğrenince çok mutlu olduğunu ve hemen başvuruda bulunduğunu ifade eden Dr. Zaid, "Tıp fakültesi kazandıktan sonra hükümetimiz 'isterseniz Türkiye'ye sizi burslu olarak gönderebiliriz' diye imkan sundu. Bende aileme danıştım. Hem yabancı dil öğrenmiş olursunuz hem de diğer bir ülkenin kültürünü öğrenirisiniz dediler. Kabul ettim ve 2012 yılında İzmir'e geldim. 8 ay Türkçe eğitim gördüm. Sonra Konya eğitim aldım. 7 aydır Türk Kızılayı'nda çalışıyorum." dedi.

'TÜRK KIZILAYI'NDA GÖREV YAPMAK GURUR VERİCİ'

Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'de aldığı eğitimle ülkesinde ki insanlara hizmet edecek olmanın heyecanını yaşadığını anlatan Dr. Zaid, şöyle dedi:

"Kızılay'da çalışmanın manevi bir tarafı da var. Burada insan hayatını kurtarmak için çalışıyoruz. Uzmanlık sınavına da çalışıyorum aynı zamanda. Uzman olunca ülkeme dönüp hizmet etmek istiyorum. Kızılay'da çalışmak çok güzel bir duygu. Ailem, çevrem Kızılay'da çalıştığımı duyunca mutlu oldular. Kızılar ülkemde önemli yardımlar yapıyor. Oradaki mağdur insanlara yardım ediyor. Teşekkür ediyorum. Türkiye'yi iz yabancı ülke olarak görmüyoruz. Çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Bende burada hiç yabancılık çekmedim. Burada 'kardeş' dediğim arkadaşlarım oldu. Onlarla burada olsak ta olmasak ta bağımızı koparmayacağım. Burası benim için güzel bir hatıra. Ömür boyu bağım devam edecek."

Kaynak: DHA