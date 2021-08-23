Zonguldak emniyetinden büyük vurgun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak emniyetinden büyük vurgun

Zonguldak emniyetinden büyük vurgun
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan, satan, ekimini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan, satan, ekimini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 kişi tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan, satan, ekimini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 15- 23 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanan, satan, ekimini yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 60 şahıs yakalanarak işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar kapsamında 416 gram esrar, 486 gram Sentetik Kannabinoid Bonzai, 195 adet kenevir bitkisi, suçtan elde edilen 8 bin 50 TL Para, 27 gram Metafetamin, 41 adet Uyuşturucu Hap, 1 Adet Silah, 6 gram Eroin ve 2 adet Hassas Terazi suç unsurları ele geçirildi. Bu kapsamda Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti suçunu işlediği tespit edilen 5 şahıs Adli Kontrol şartı ile serbest kalırken, 5 şahıs tutuklandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Hande Erçel Deniz Akkaya Burcu Biricik
Spor Marcao Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Zonguldak emniyetinden büyük vurgun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 16:56:02. #1.16#

title