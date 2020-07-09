Zonguldak emniyetinde görev değişimi Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 1 il emniyet müdür yardımcısı, 1 şube müdürü ve 1 ilçe emniyet müdürü başka illere tayin edildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 1 il emniyet müdür yardımcısı, 1 şube müdürü ve 1 ilçe emniyet müdürü başka illere tayin edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen emniyet müdürlerinin atama listesi, il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

Buna göre, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Ceylan Aydın'a, Güvenlik ve Koruma Şube Müdürü Ferdi Kuyu Rize'ye ve Kozlu İlçe Emniyet Müdürü Gülsüm Uğur ise İzmir'e tayin edildi.

Kaynak: AA