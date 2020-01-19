Zonguldak Emniyeti'nden alkollü sürücülere geçit yok
Haberler » Güncel » Zonguldak Emniyeti'nden alkollü sürücülere geçit yok - Haber

Zonguldak Emniyeti'nden alkollü sürücülere geçit yok

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, trafikte arttırılmış uygulamalarla alkollü sürücülere geçit vermiyor.

19.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:06
Zonguldak Emniyeti'nden alkollü sürücülere geçit yok

, trafikte arttırılmış uygulamalarla alkollü sürücülere geçit vermiyor.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her akşam 21.00 ila 23.00 saatleri arasında arttırılmış uygulamalarını sürdürüyor. K-4 uygulaması yapan ekipler, alkollü olduğu tespit edilen sürücülere ceza uyguluyor. Alkollü kişilerin direksiyon başına geçmemesini isteyen vatandaşlar da olası trafik kazalarında yaşanabilecekler karşı uygulamaları destekliyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler