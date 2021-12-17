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Zonguldak Emniyet Müdürü Aktaş'tan ziyaret

Zonguldak Emniyet Müdürü Aktaş'tan ziyaret
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, TED Vakfı Zonguldak Başkanı Burçin Bahadır'ı ziyaret etti.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, TED Vakfı Zonguldak Başkanı Burçin Bahadır'ı ziyaret etti.

Ziyarette, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Aktaş, Bahadır'a görevinde başarılar diledi.

Bahadır da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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