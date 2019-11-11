Zonguldak-emniyet kemeri hayat kurtardı
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Zonguldak-emniyet kemeri hayat kurtardı

Emniyet kemeri hayat kurtardıZonguldak'ta kontrol çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz kenarına uçan kamyonetin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazadan yaralı kurtuldu.

11.11.2019 15:57 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:05
Zonguldak-emniyet kemeri hayat kurtardı

Emniyet kemeri hayat kurtardı

'ta kontrol çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz kenarına uçan kamyonetin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazadan yaralı kurtuldu.

Kaza, saat 1130 sıralarında Uzunkum Caddesi'nde meydana geldi. İl Özel İdaresi'ne ait Fikret Kalander(46) yönetimindeki 67 EZ 044 plakalı kamyonet, Kilimli sahil yolu girişinde kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz kenarına uçtu. Sürücü Fikret Kalender, takla atarak kumsalda duran kamyonette sıkıştı. Kalender, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sedyeyle 20 metre taşınan Kalender, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Fikret Kalender'in takılı olan emniyet kemeri sayesinde araçtan yaralı kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Zonguldak-emniyet kemeri hayat kurtardı
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