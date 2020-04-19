ZONGULDAK Ekmek dağıtıcıları kavga etti Ekmek dağıtıcıları kavga ettiZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, mahallede karşılaşan iki ayrı ekmek fırınının dağıtıcıları kavga etti.

Ekmek dağıtıcıları kavga etti ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, mahallede karşılaşan iki ayrı ekmek fırınının dağıtıcıları kavga etti. Kavga anı cep telefonuyla görüntülendi. Olay, sabah saatlerinde Ereğli Kışla Mahallesi Güzel Yuva Evleri mevkiinde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle mahallelerde ekmek satan iki ayrı fırının dağıtım personelleri, ekmek satma konusu nedeniyle tartışmaya başladı. Araçlarından inen çalışanlar kavgaya etti. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle ekmek dağıtıcıları sakinleştirildi. İki çalışan bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaynak: DHA