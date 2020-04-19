ZONGULDAK Ekmek dağıtıcıları kavga etti
Ekmek dağıtıcıları kavga ettiZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, mahallede karşılaşan iki ayrı ekmek fırınının dağıtıcıları kavga etti.
19.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:19
Ekmek dağıtıcıları kavga etti
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, mahallede karşılaşan iki ayrı ekmek fırınının dağıtıcıları kavga etti. Kavga anı cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, sabah saatlerinde Ereğli Kışla Mahallesi Güzel Yuva Evleri mevkiinde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle mahallelerde ekmek satan iki ayrı fırının dağıtım personelleri, ekmek satma konusu nedeniyle tartışmaya başladı. Araçlarından inen çalışanlar kavgaya etti. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle ekmek dağıtıcıları sakinleştirildi. İki çalışan bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA