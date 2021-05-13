ZONGULDAK EĞİTİM ALDIĞI RESİM ATÖLYESİNİ YAŞATMAK İÇİN BAŞINA GEÇTİ
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ZONGULDAK EĞİTİM ALDIĞI RESİM ATÖLYESİNİ YAŞATMAK İÇİN BAŞINA GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Vasfiye Bostan(41), ilçede uzun yıllar yüzlerce ressam yetiştiren öğrencisi olduğu resim atölyesinin 5 yıl önce ölen kurucusu ressam Mehmet Ali Özbaşakçı'nın(71) anısını yaşatmak için başına geçti.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Vasfiye Bostan(41), ilçede uzun yıllar yüzlerce ressam yetiştiren öğrencisi olduğu resim atölyesinin 5 yıl önce ölen kurucusu ressam Mehmet Ali Özbaşakçı'nın(71) anısını yaşatmak için başına geçti. Atölye, pandemi döneminde 7'den 70'e birçok sanat severe resim yapmayı öğretiyor.

Ereğli'de de birçok kişiye resmi yapmayı sevdiren ressam Ali Özbaşakçı, 5 yıl önce hayatını kaybetti. 50 yıldır açık olan resim atölyesinde kursiyerler Özbaşakçı'nın anısını yaşatmak için çalışma başlattı. Vasfiye Bostan, atölyenin kapanmaması için başına geçti. Birçok öğrenciye ücretsiz kurslar veren resim atölyesi, 7'den 70'e ilçede birçok kişiye resim yapmayı öğretmeye devam etti. Karakalem, yağlı ve sulu boya kursları bulunan atölye, kar amacı gütmeden çalışmalarını sürdürüyor. Atölye, özellikle pandemi döneminde yoğun ilgi görmeye başladı. Vatandaşlar, streslerini resim yaparak atmaya çalışıyor.

Vasfiye Bostan, ilçenin en önemli atölyesinin birçok sanatçı yetiştirdiğini söyledi. Bir geleneği yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Bostan, "Kurucusu Mehmet Ali Özbaşakçı benim de hocam. Beni o yetiştirdi. Bende öğrenciler yetiştiriyorum. Binlerce öğrenci yetiştirdik. Bazı öğrencilerimiz resim öğretmeni oldu. Şu anda da çalışıyorlar. Pandemi döneminde sosyal mesafemizi koruyarak resim yapmaya devam ediyoruz. Bu dönemde özellikle evlerde sıkılan ev hanımları buraya gelerek kendilerini rahatlatıyor." dedi.

ZONGULDAK EĞİTİM ALDIĞI RESİM ATÖLYESİNİ YAŞATMAK İÇİN BAŞINA GEÇTİ
ZONGULDAK EĞİTİM ALDIĞI RESİM ATÖLYESİNİ YAŞATMAK İÇİN BAŞINA GEÇTİ
ZONGULDAK EĞİTİM ALDIĞI RESİM ATÖLYESİNİ YAŞATMAK İÇİN BAŞINA GEÇTİ
ZONGULDAK EĞİTİM ALDIĞI RESİM ATÖLYESİNİ YAŞATMAK İÇİN BAŞINA GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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