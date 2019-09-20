Zonguldak doktorlar yaşamaz dedi, sevgileriyle büyüttüler

20.09.2019 10:42

Doktorlar yaşamaz dedi, sevgileriyle büyüttüler

Zonguldak'ta doğum esnasında oksijensiz kalması sonucu uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşama tutunan Selimcan Uzun(23), doktorların 'yaşamaz' demesine rağmen ailenin sevgisiyle hayata tutundu. Yüzde 93 zihinsel engelli Selimcan için tüm birikimlerini harcayan aile, Sağlık Bakanlığı'ndan tam teşekküllü bir hastanede tedavi için yardım istedi.

Pastanede çalıştıktan sonra emekli olan Raşit Uzun(52) ile ev kadını Şirvan Uzun'un(51) ikiz çocuklarından Selimcan Uzun, doğum sırasında oksijensiz kaldı. Uzun süre yoğun bakımda kalan ve doktorların 'fazla yaşamaz' dediği Selimcan Uzun, hayata tutundu. Ancak yüzde 93 zihinsel engelli olan Selimcan'ın sağlığı için tüm imkanlarını seferber eden Uzun ailesi, diğer çocukları Hatice Uzun'un Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nü kazanmasıyla maddi olarak zorluklar yaşamaya başladı. Baba Raşit Uzun, oğlu Selimcan'ın sağlıklı yaşaması için elinden geleni yaptıklarını, tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesini istediklerini söyledi. Oğullarının tam olarak düzelmese de iyi bir tedaviyle daha iyi bir duruma geleceğine inandığını anlatan Raşit Uzun, şöyle dedi

Selimcan doğum anında oksijensiz kaldı. Doktorlar yaşaması zor dediler. 12-13 yaşına kadar Ankara'ya sürekli tedavisi için gidip geldim. Oğlumla ilgilenmek onu tedavi ettirmek istiyorum. Tedavisi için Sağlık Bakanlığımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum. Ben para filan istemiyorum. Oğlumun tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesini istiyorum ve bana yol gösterilmesini istiyorum. Ben yeni emekli oldum. Yaşlanıyorum, elden ayaktan düşmeden onu tedavi ettirmek istiyorum. Bir yeri ağrısa şuram ağrıyor diyemiyor, derdini anlatamıyor. Bizim tek istediğimiz derdini anlatabilecek kadar iyileşmesi. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Sağlık Bakanımız bana yardımcı olur.

BANA 'ANNE' DİYECEĞİ GÜNÜ BEKLİYORUM

Oğlunun kendisine 'anne' diyeceği günü özlemle beklediğini belirten Şirvan Uzun ise, Evladımız ve çaresini bulmak istiyoruz. Tedavi edilmesini istiyoruz. Bizim için onun sağlığı önemli. İyi bir hastanede tedavi görmesini istiyoruz. Sürekli hasta oluyor ve derdini anlatamıyor. dedi.

Selimcan'ın ikiz kardeşi Hatice Uzun ise, kardeşinin derdini anlatabilecek kadar iyileşmesini istediklerini söyledi.

Kaynak: DHA