ZONGULDAK - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
17.01.2021 11:42 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:47
Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.
Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.
Kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarı çıkanlara ve sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz