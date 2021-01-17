ZONGULDAK - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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ZONGULDAK - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

17.01.2021 11:42 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:47

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarı çıkanlara ve sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

ZONGULDAK - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
ZONGULDAK - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
ZONGULDAK - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
ZONGULDAK - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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