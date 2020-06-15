ZONGULDAK Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı 1 ölü
Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı 1 ölü (2)AKIMA KAPILDIĞI AN KAMERADAZonguldak'ın Ereğli ilçesinde hayatını kaybeden Namık Canbaz'ın (32) aydınlatma direği montajı yaparken elektrik akımına kapıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
15.06.2020 14:34 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:16
Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı 1 ölü (2)
AKIMA KAPILDIĞI AN KAMERADA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hayatını kaybeden Namık Canbaz'ın (32) aydınlatma direği montajı yaparken elektrik akımına kapıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Canbaz'ın, vince bağlı aydınlatma direğini tuttuğu hemen ardından akıma kapıldığı ve yerde sürüklendiği anlar yer aldı.
Kaynak: DHA