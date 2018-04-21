Zonguldak Devrilen Kamyoneti Kaldırıp, Gitti

Devrilen kamyoneti kaldırıp, gitti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü sağlık ekibinin müdahalesini kabul etmezken, çevredekilerin yardımı ile aracı kaldırıp yoluna devam etti.

Kaza akşam saatlerinde, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. 28 yaşındaki Kayhan Arslan idaresindeki 67 LA 450 plakalı kamyonet sürücüsünün iddiasına göre bir aracın sıkıştırması sonucu refüje çarparak devrildi. Yardıma koşan vatandaşlar sürücüyü araçtan çıkartarak 112 Acile haber verdi. Kayhan Arslan olay yerine gelen 112 Acil ekibinin müdahalesini kabul etmeyerek, "Tedavi istemiyorum. Sinirliyim zaten" dedi. Devrilen kamyoneti vatandaşlarla birlikte kaldıran Kayhan Arslan, aracına binerek uzaklaştı.