ZONGULDAK Denize giren 8 gence para cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ZONGULDAK Denize giren 8 gence para cezası

Denize giren 8 gence para cezasıZONGULDAK'ta, sokağa çıkma izninde serinlemek için denize giren 8 gence, 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

ZONGULDAK Denize giren 8 gence para cezası
15.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:55

Denize giren 8 gence para cezası

ZONGULDAK'ta, sokağa çıkma izninde serinlemek için denize giren 8 gence, 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Zonguldak'ta bugün sokağa çıkabilen 15- 20 yaş arası gençlerden bazıları sahile gitti. Merkeze bağlı Karakum sahilinde denize giren gençlere polis müdahale etti. Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında denize girmenin yasak olduğu dönemde kuralı ihlal eden 8 gence para cezası uygulandı. Yasak olduğunu bilmediklerini ifade eden gençler, "Sınav stresi yaşıyoruz. Stresi atmak için denize girdik. Denize girmenin yasak olduğunu bilmiyorduk" dedi. 8 gence, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

ZONGULDAK Denize giren 8 gence para cezası

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Haber
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Haber
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Haber
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da...
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Belediyeye ayrılan paydan yapılan kesintiler Komünist Başkan'ın elini kolunu bağladı
Belediyeye ayrılan paydan yapılan kesintiler Komünist Başkan'ın elini kolunu bağladı
Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak
Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı
ABD Başkanı Trump: Warp Speed projesini başlattık, korona aşısını yıl sonuna kadar bulabiliriz
ABD Başkanı Trump: Warp Speed projesini başlattık, korona aşısını yıl sonuna kadar bulabiliriz
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ersin Korkut Fahriye Evcen Burcu Esmersoy
Spor Can Bartu Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Karar Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: ZONGULDAK Denize giren 8 gence para cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 21:23:31. #1.15#
title