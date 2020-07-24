ZONGULDAK Denizde kaybolan vatandaşları sahil güvenlik kurtardı Denizde kaybolan vatandaşları sahil güvenlik kurtardıZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta, denizde yüzerken gözden kaybolan kişi ile kurtarmaya giden 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizde kaybolan vatandaşları sahil güvenlik kurtardı

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta, denizde yüzerken gözden kaybolan kişi ile kurtarmaya giden 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde Kapuz plajı açıklarında bir kişinin yüzerken kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Denizde arama yapan ekipler, kısa sürede kaybolan kişi ve onu aramaya giden 2 kişiyi bularak bota aldı. O anlar, ekipler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Botla karaya çıkarılan 3 kişi, sağlık kontrolleri için ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA