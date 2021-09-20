ZONGULDAK - Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu - Haberler
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ZONGULDAK - Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

AA - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, denizde kaybolan gencin cesedi kıyıda bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, denizde kaybolan gencin cesedi kıyıda bulundu.

Ereğli-Alaplı kara yolu Mevrealtı mevkisinde denizde kaybolan Yusuf Erdevir'i (19) arama çalışmaları, gece boyu devam etti.

Ereğli Belediyesine ait Plaj Tesisleri'nin güvenlik görevlisi, sabaha karşı bölgede kıyıya vuran ceset görünce durumu yetkililere bildirdi.

İncelemenin ardından Erdevir'e ait olduğu belirlenen ceset, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özel bir fabrikada çalışmak için geldiği ilçede dün denize giren Erdevir, dalgalara kapılarak kaybolmuş, arkadaşını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren Ali Karaosmanoğlu (19) vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

ZONGULDAK - Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

ZONGULDAK - Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

ZONGULDAK - Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

ZONGULDAK - Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
AA - Son Dakika Haberleri
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