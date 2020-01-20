: Zonguldak dedesinden kalan para koleksiyonu koruyor

20.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:09

Dedesinden kalan para koleksiyonu koruyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde mobilya ustası Tuncay Yüksel(46), dedesi ve babasından kalan para koleksiyonuna gözü gibi bakıyor. 1930 yılından bugüne kadar Türkiye ve farklı ülkelere ait banknotlardan oluşan koleksiyonunu satın almak isteyenlerin ev veya arabayla takas etmek istediğini söyleyen Yüksel, bugüne kadar gerçek değerini veren olmadığı için koleksiyonunu satmadığını söyledi.

Alaplı ilçesinde oturan Tuncay Yüksel, dedesinin başlattığı ve babasının sürdürdüğü para koleksiyonunu devam ettiriyor. Kendisi de para banknotları biriktiren Yüksel, bugüne kadar en eskisi 1930 yılından olan ve değişik ülkelere ait para birimlerinin de olduğu 163 adet değerli banknotlar biriktirdi. Yüksel, banknotları muhafaza etmek için özel malzemeler kullandığını söyledi. Koleksiyonuna büyük özen gösterdiğini ve satın almak isteyenlerin ev ve otomobiller teklif ettiğini belirten Yüksel, bugüne kadar değerini veren olmadığı için satmadığını söyledi.

Gerçek değerini veren kişiye koleksiyonunu satabileceğini ifade eden Yüksel, "Bu koleksiyonda rahmetli dedem ve babamın büyük payı var. Burada 163 parça koleksiyonumuz var. 67 tanesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 24 tanesi Arap ülkesi parası ve diğer ülkelerden derlediğimiz 72 adet paramız var. Babamdan almış olduğum paraların üzerine bizde ekleyerek tarihi eser olarak nitelendireceğimiz bir koleksiyonu ortaya çıkardık. Babamdan ve dedemden aldığım 60 adet olan parayı yaklaşık 30 senedir biriktirmeye devam ediyorum. 20 senedir de yurt dışına çıktığım ülkelerden de kolleksiyonuma eklemeler yaptım. Bu paraların arasında Cumhuriyet dönemine ait 2,5 lira var. 1930'lu yıllara ait 5 lira var, 50 lira var. Bu koleksiyonu da görmek herkese nasip olmaz." dedi.

'DEĞERİNDE TEKLİF GELİRSE SATMAYI DÜŞÜNÜRÜM'

Yüksel, para koleksiyonu için çok teklif aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Para teklif eden çok oldu. Daire veren, araba teklif edenler bile oldu. Ben vermedim. Benim için çok büyük önemi var. Bu koleksiyon çok değerli. Bu paraları bir araya getirmek çok zor. Cumhuriyet dönemi olarak, Arap parası olarak, Avrupa ülkesi olsun yurt dışı parası olsun değerli bir koleksiyon. Yılların emeği var. Ancak daha iyi şartlarda saklayabilecek koleksiyonerler olursa satabilirim. Değerini bilecek kişilerce alınmasını isterim."

Kaynak: DHA

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