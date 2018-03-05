Zonguldak'da "Kadınlar ve 8" Sergisi Açılacak

Zonguldak Valiliğince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Kadınlar ve 8" adıyla resim ve karikatür sergisi açılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Azerbaycanlı sanatçı Zahid Aliyev'in değişik tekniklerle yaptığı resim ve karikatürlerden oluşan "Kadınlar ve 8" sergisi düzenleneceği belirtildi.

Serginin, Tekel Güzel Sanatlar Galerisinde 8 Mart'ta izlenime sunulacağı ifade edilen açıklamada, 13 Mart'a kadar açık kalacak sergiye tüm Zonguldaklıların davetli olduğu kaydedildi.