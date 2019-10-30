Zonguldak cumhuriyet bayramı'nı köy kahvesinde pasta keserek kutladılar

30.10.2019 16:19

Cumhuriyet Bayramı'nı köy kahvesinde pasta keserek kutladılar

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Mumcuoğlu Köyü'nde, kahveyi Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla süsleyen köylüler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı pasta keserek kutladı.

Mumcuoğlu Köyü'nde yaşayan Birol Özsoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle köy kahvesini Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla süsledi. Toplanan parayla ise Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıldönümünü kutluyoruz' yazılı pasta alındı. Akşam kahveye getirilen pasta, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından köyde yaşayan Kıbrıs gazisi Memduh Cinel tarafından kesildi. Köylüler, alkışlarla bayramı kutladı. Birol Özsoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı köylerinde kutlamak istediklerini belirterek, Cumhuriyetimizi, devletimizi çok seviyoruz. Köylüler olarak bayramımızı kutlamak istedik. Hep birlikte şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunduk dedi.

Kaynak: DHA