Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan oldu
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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan oldu

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HSK Kararnamesi ile Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız Erzurum Bölge Adliye Başsavcılığı'na, Giresun Başsavcısı Abdürrahim Alan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

HSK Kararnamesi ile Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız Erzurum Bölge Adliye Başsavcılığı'na, Giresun Başsavcısı Abdürrahim Alan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 25 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı.

Kararnameye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan da Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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