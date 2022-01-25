Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığından bir gazetecinin gözaltına alındığı iddialarına ilişkin açıklama

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, hasarlı trafik kazası sonrası bir gazetecinin gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, belediye bulvarında 22 Ocak'ta şüpheli H.C'nin karıştığı hasarlı trafik kazasıyla ilgili başsavcılıkça derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili kişilerin de tanıklığına başvurulduğu aktarılan açıklamada, "Kolluk görevlilerince tanık olarak ifadesi alınan isimlerden biri de A.Ö'dür. Bazı basın yayın kuruluşlarının haberlerinde yer alan gazeteci A.Ö'nün gözaltına alındığı iddiaları tamamen asılsızdır. Söz konusu haber ve görseller gerçeği yansıtmamaktadır. Tanık sıfatıyla ifadesine başvurulmak üzere davet edilen gazeteci A.Ö'nün polis merkezine geliş ve gidişini gösteren kamera görüntüleri mevcut olup böyle bir gözaltının olmadığı bu görüntülerde de aşikardır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.