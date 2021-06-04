ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açıldı
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ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açıldı

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Cami alanındaki şadırvanda abdest alan vatandaşlar Cami avlusunda bekleyen vatandaşlar Cami balkonundaki kadınlar Camiden genel görüntü Cami avlusundaki vatandaşlar Başlarına Recep Tayyip Erdoğan yazılı bandana takan çocuklar Cami dışına kurulan dev ekran Polislerin güvenlik kontrolü yaparak...

Cami alanındaki şadırvanda abdest alan vatandaşlar

Cami avlusunda bekleyen vatandaşlar

Cami balkonundaki kadınlar

Camiden genel görüntü

Cami avlusundaki vatandaşlar

Başlarına Recep Tayyip Erdoğan yazılı bandana takan çocuklar

Cami dışına kurulan dev ekran

Polislerin güvenlik kontrolü yaparak cami içerisine vatandaşları almaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılama hazırlıkları

Cami avlusunda ibadet eden vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içerisinde bulunduğu helikopterin piste inişi

Vatandaşların cep telefonlarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişini kayda alması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterden inişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protokol tarafından karşılanması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye doğru ilerlerken vatandaşları selamlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin camiye doğru yürümesi ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camisi'nin açılış programına katıldı.

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açıldı
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açıldı
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açıldı
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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