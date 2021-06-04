ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açıldı
Cami alanındaki şadırvanda abdest alan vatandaşlar Cami avlusunda bekleyen vatandaşlar Cami balkonundaki kadınlar Camiden genel görüntü Cami avlusundaki vatandaşlar Başlarına Recep Tayyip Erdoğan yazılı bandana takan çocuklar Cami dışına kurulan dev ekran Polislerin güvenlik kontrolü yaparak...
Cami alanındaki şadırvanda abdest alan vatandaşlar
Cami avlusunda bekleyen vatandaşlar
Cami balkonundaki kadınlar
Camiden genel görüntü
Cami avlusundaki vatandaşlar
Başlarına Recep Tayyip Erdoğan yazılı bandana takan çocuklar
Cami dışına kurulan dev ekran
Polislerin güvenlik kontrolü yaparak cami içerisine vatandaşları almaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılama hazırlıkları
Cami avlusunda ibadet eden vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içerisinde bulunduğu helikopterin piste inişi
Vatandaşların cep telefonlarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişini kayda alması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterden inişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protokol tarafından karşılanması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye doğru ilerlerken vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin camiye doğru yürümesi ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camisi'nin açılış programına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz