ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açılıyor (3)
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ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açılıyor (3)

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Cami içerisindeki cemaat Caminin havadan görüntüsü Cami içerisindeki cemaat Caminin havadan görüntüsü Cami avlusunda namaz kılan cemaat Caminin havadan görüntüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye Kur'an-ı Kerim hediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı...

Cami içerisindeki cemaat

Caminin havadan görüntüsü

Cami içerisindeki cemaat

Caminin havadan görüntüsü

Cami avlusunda namaz kılan cemaat

Caminin havadan görüntüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye Kur'an-ı Kerim hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin camiden çıkışı ZONGULDAK - Zonguldak'ta, 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından temeli atılan Uzun Mehmet Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılıyor. (3)

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açılıyor (3)
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açılıyor (3)
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açılıyor (3)
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açılıyor (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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