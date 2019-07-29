ZONGULDAK Çöpten bulduğu ekmekle güvercinleri besledi

Çöpten bulduğu ekmekle güvercinleri besledi

Zonguldak'ta çöpten plastik şişe ve kağıt toplayan çocuklardan birinin, bulduğu ekmekle güvercinleri beslemesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'ta çöp konteynerinden plastik şişe ve kağıt toplayan 3 gencin yanında bulunan çocuk, çöpten bulduğu ekmekle güvercinleri besledi. Ekmeği küçük parçalara ayırarak güvercinlere atan çocuğun bu davranışı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde çocuğun yere çömelerek elindeki ekmeği güvercincilere attığı görüldü. Çocuğun bu davranışı çevredekilerin takdirini kazandı.

Kaynak: DHA