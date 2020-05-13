ZONGULDAK ÇOCUKLARIN YABANCI CİSİM YUTMALARINDA ERKEN MÜDAHALE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR ZONGULDAK'ta ikizlerden 14 aylık Alya Aslan'ın, yemeğe çalıştığı eriğin nefes borusunu tıkaması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından uzmanlar aileleri uyardı.

ZONGULDAK'ta ikizlerden 14 aylık Alya Aslan'ın, yemeğe çalıştığı eriğin nefes borusunu tıkaması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından uzmanlar aileleri uyardı. Prof.Dr. Etem Pişkin, çocukların bu tür yiyecek ve sert cisimleri ağızlarına atma ihtimaline karşı ailelerin tedbir alması ve özellikle hayati önem taşıyan ilk müdahale konusunda eğitim alınması gerektiğini söyledi.

Zonguldak'ta yaşayan ve 3 yıl önce evlenen Feride- Sezer Aslan çiftinin Alya ve Asya ismini verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi. 9 Mayıs akşamı meydana gelen olayda, Alya Aslan'ın yemeğe çalıştığı erik, nefes borusuna kaçtı. Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Alya Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Alya Aslan'ın ölümü, ailelerin bu tür olaylara ne yapması gerektiği sorusunu akla getirdi. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Etem Pişkin, yabancı cisim yutma vakalarının çocuklarda en korktukları olaylardan bir tanesi olduğunu söyledi. Ailelerin özellikle 3 yaş ve öncesinde ki çocuklarından kuru yemiş, fındık ve çekirdeği olan sert meyvelerden uzak tutmaları tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Pişkin, "En önemli korktuğumuz şeylerden biri çocuklarda nefes borusu tıkandığında çocuklarda ölüm meydana gelebiliyor. Eğer bu ana bronşu geçip yan bronşlara geçtiğinde ise çocuklarda ölüm olmasa da hayat boyu devam eden enfeksiyonlar meydana gelebiliyor." dedi.

AİLELERİN İLK MÜDAHELE BİLGİLERİNE SAHİP OLMASI GEREKİYOR

Prof. Dr. Pişkin, bu tür ölümle sonuçlanan olayların önüne geçebilmek için ailelerin ilk müdahaleyi yapabilecek ilk yardım bilgilerine sahip olmasının önemli olduğunu söyledi. İlk yardım eğitimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Pişkin, şöyle dedi:

"Bu konuda çocuk sahibi olmak isteyen ve olanların belli manevraları öğrenmeleri gerekiyor. Bu sayede çocukların hayatlarını kurtarabiliyor. Çünkü bize geldiklerinde vakit geçmiş oluyor ve çocuklar oksijensiz kaldığı için hayatlarını kaybetmesine neden olabiliyor bu durum. O yüzden erken müdahale çok önemli. Tabi bunun olmasını engellemek lazım. Çocuğun ulaşabileceği yerlerde kuruyemişler olmamalı. Özellikle çekirdekli meyveler ve onların yutmasını zorlaştıracak sert meyveler bulunmamalı. Eğer yabancı cismi görebiliyorsan elimizle çıkarmaya çalışmamız lazım. Eğer çocuk bilincini kaybediyorsa ve cismi göremiyorsak hemlik manevrasını yapmamız gerekiyor. Küçük bebeklerde dizimiz başı aşağı gelecek şekilde koyup sırt kısmına beş kere avucumuzun sert kısmıyla vurmamız gerekiyor. Daha sonra çocuk enfes almıyor ve tepkisi yoksa çocuğu çevirip yüzümüze bakarken göğüs boşluğuna beş kere aynı şekilde burmak gerekiyor. Bebek kendine gelinceye kadar veya öksürme tepkimesi gelene kadar bunu yapmamız gerekiyor. Bu durumda mutlaka acil servisi de aramamız gerekiyor. Ailelerin mutlaka yabancı cisme müdahale etmeleri hayati önem taşıyor."

Kaynak: DHA