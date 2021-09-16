Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Duyuru

Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Kıran Köyü, Değirmenağzı mevkiinde; Marmara Çimento Limanı, Liman Sahası yapılmasına ilişkin NİP-67714497 PİN Numaralı 1/5. 000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile UİP-67820615 PİN Numaralı 1/1. 000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7'nci maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9'uncu maddesi uyarınca resen onaylandığı ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33'üncü maddesi gereğince 30(Otuz) gün süre ile plan paftalarının ve plan açıklama raporlarının askıya çıkarılması, plan yapılan yerde bilgilendirme tabelasının yapılması ve muhtarlık binalarında plan değişikliğinin askıya çıktığı yerin belirtilerek bilgilendirme ilanının asılması ilgide kayıtlı Bakanlığımız yazısı ile talep edilmiştir. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 10. 09. 2021 onay tarihli Alaplı (Zonguldak) Marmara Çimento Limanı, Liman Sahası İmar Planına ilişkin 1/5. 000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1. 000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Mekansal Yapım Yönetmeliğinin 33'üncü maddesi gereğince 14. 09. 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 (Otuz) gün süre ile 13. 10. 2021 tarihi mesai bitimine kadar Zonguldak Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin katında bulunan ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, eş zamanlı olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün web sitesinde (https://zonguldak. csb. gov. tr/) ilan edilmiştir. Söz konusu plan için yapılacak itirazlar 30(Otuz) günlük askı süresi içerisinde Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yapılabilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri