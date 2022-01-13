ZONGULDAK - Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri "Grizu-263A"nın uzaya fırlatılmasını izledi
Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatılmasını izlemesi ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden...
Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatılmasını izlemesi ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın uzaya fırlatılışı, üniversite kampüsünde kurulan ekrandan takip edildi.
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AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri