ZONGULDAK - Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri "Grizu-263A"nın uzaya fırlatılmasını izledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZONGULDAK - Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri "Grizu-263A"nın uzaya fırlatılmasını izledi

ZONGULDAK - Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri
AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatılmasını izlemesi ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden...

Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatılmasını izlemesi ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın uzaya fırlatılışı, üniversite kampüsünde kurulan ekrandan takip edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yapılan toplantıda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yapılan toplantıda konuştu: (2)

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(AB) Birlik içi dayanışma bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa ilişkilerinin sabote edilmesinin önüne geçilmelidir.'

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB) Birlik içi dayanışma bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa ilişkilerinin sabote edilmesinin önüne geçilmelidir."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur...

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title