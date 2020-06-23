ZONGULDAK Bulduğu cüzdanı polise teslim etti
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ZONGULDAK Bulduğu cüzdanı polise teslim etti

Bulduğu cüzdanı polise teslim ettiZONGULDAK'ta kadın cüzdanı bulan Uygar Kır, polise durumu bildirdi.

23.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:52

Bulduğu cüzdanı polise teslim etti

ZONGULDAK'ta kadın cüzdanı bulan Uygar Kır, polise durumu bildirdi. Cüzdandaki otobüs bileti sayesinde ulaşılan Kardelen S., cüzdanının bulunduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.

Uygar Kır, Mithapataşa Mahallesi'nde bulunan Verem Savaş Dispanseri önünde kadın cüzdanı buldu. Uygar Kır'ın bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, cüzdanı düşüren Kardelen S.'ye ulaşmaya çalıştı. Cüzdandaki otobüs biletini sorgulatan polis ekipleri, cep telefonu numarasına ulaştıkları Kardelen S.'ye cüzdanının bulunduğunu söyledi. Rahat bir nefes alan Kardelen S., polis merkezinde cüzdanını teslim alacağını söyledi. Cüzdanı polise teslim eden Uygar Kır, "Cüzdanı verem savaş önünde buldum. Ardından vatandaşlık görevini yapmak üzere durumu polise bildirdim." dedi.

ZONGULDAK Bulduğu cüzdanı polise teslim etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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