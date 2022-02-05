ZONGULDAK - Binali Yıldırım: "20 yıldır yaptıklarımız, gelecek 20 yılda yapacaklarımızın teminatıdır" - Haberler
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ZONGULDAK - Binali Yıldırım: "20 yıldır yaptıklarımız, gelecek 20 yılda yapacaklarımızın teminatıdır"

AA, Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

ZONGULDAK (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (2)

" Zonguldak'ta yerli gazımız inşallah 2023'te kullanıma sunulacak"

"Açacağımız bu yol, 6,5 kilometre ama 4 tane tünel var, köprülü kavşaklar var. Şehir içindeki trafiği tünellerle geçiyoruz. Dolayısıyla şehir içinde trafik rahatlıyor. Egzoz gazı salınımı azalıyor. Bu şekilde hem zamandan hem de mazottan tasarruf sağlıyoruz"

"Yıllık tasarruf miktarımız 150 milyon lira"

ZONGULDAK - Binali Yıldırım: 20 yıldır yaptıklarımız, gelecek 20 yılda yapacaklarımızın teminatıdır

ZONGULDAK - Binali Yıldırım: 20 yıldır yaptıklarımız, gelecek 20 yılda yapacaklarımızın teminatıdır

ZONGULDAK - Binali Yıldırım: 20 yıldır yaptıklarımız, gelecek 20 yılda yapacaklarımızın teminatıdır

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Binali Yıldırım, Açılış Töreni, Zonguldak, AK Parti, Güncel, Haber

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