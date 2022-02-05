ZONGULDAK - Binali Yıldırım: "20 yılda savunma sanayimizi yüzde 20 yerlilikten yüzde 80'e çıkardık" - Haberler
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ZONGULDAK - Binali Yıldırım: "20 yılda savunma sanayimizi yüzde 20 yerlilikten yüzde 80'e çıkardık"

AA, Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

ZONGULDAK (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (3)

"20 yılda savunma sanayimizi yüzde 20 yerlilikten yüzde 80'e çıkardık. Bu ülke tren rayı bile yapamıyordu. Trenlerin rayını dahi dışardan alıyordu"

"İHA'larımız, SİHA'larımız, TİHA'larımız helikopterlerimiz, her türü mühimmatımızı yapar hale geldik. Kendi kendimize yeterli hale geldik"

ZONGULDAK - Binali Yıldırım: 20 yılda savunma sanayimizi yüzde 20 yerlilikten yüzde 80'e çıkardık

ZONGULDAK - Binali Yıldırım: 20 yılda savunma sanayimizi yüzde 20 yerlilikten yüzde 80'e çıkardık

ZONGULDAK - Binali Yıldırım: 20 yılda savunma sanayimizi yüzde 20 yerlilikten yüzde 80'e çıkardık

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Binali Yıldırım, Açılış Töreni, Zonguldak, AK Parti, Güncel, Haber

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