ZONGULDAK Bilim merkezinde 3D yazıcılarla maske üretildi Bilim merkezinde 3D yazıcılarla maske üretildiZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bulunan Bilim Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından tasarlanan yazılımla birlikte, 3D yazıcılarla siper maske ve solunum maskesi üretimine başlandı.

Bilim merkezinde 3D yazıcılarla maske üretildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bulunan Bilim Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından tasarlanan yazılımla birlikte, 3D yazıcılarla siper maske ve solunum maskesi üretimine başlandı.

Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Ereğli Devlet Hastanesi ile yaptıkları ön protokolün artından 3D yazılım ile siper maske ve solunum maskesi üretmeye başladı. Kodlama, Robotik ve İnovasyon öğretmeni Taylan Çağatay Akın tarafından yapılan yazılım ile 7 adet 3D yazıcı makineyle 2,5 saatte 1 solunum maskesi üreten BİLSEM'de öğretmenler gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, BİLSEM'i ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Serkan Çakır, maskelerin üretim aşaması hakkında bilgiler verdi. İhtiyaç halinde çalışmalarını daha da arttırabileceklerini ifade eden Çakır, "Yüz koruma maskesi şu anda seri şekilde imal ediliyor. Bunun maliyeti 75 kuruş civarında. Normal maskenin üretimine de devam ediliyor. Diğer okullardan gelecek olan yazıcılar ile birlikte üretim miktarını arttıracağız" dedi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, geliştirilen yazılımı diğer okullarla da paylaşacaklarını, üretimi arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu malzemelerin hastaneden kabul görmesi gerekiyor. O zaman diğer okullarımız da bu üretime başlayacak. Arkadaşlarımız devlet hastanesi ile görüşme halindeler. Böyle bir çalışmanın yapılması son derece gurur verici. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: DHA