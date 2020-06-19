Zonguldak BEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Hamza Ekmen Açıklaması Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Hamza Ekmen, "Anadolu'da insan elinden çıkmış ilk altın boncuk buluntularına İnönü Mağarası kazıları sırasında ulaştık. Bu, Anadolu'nun en eski altın eşyasıdır.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Hamza Ekmen, "Anadolu'da insan elinden çıkmış ilk altın boncuk buluntularına İnönü Mağarası kazıları sırasında ulaştık. Bu, Anadolu'nun en eski altın eşyasıdır. Bu arkeoloji ve madencilik tarihi açısından önemli bir keşiftir." dedi.

Ekmen, Ereğli'nin kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen e-sempozyumda yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Çaylıoğlu ve Alacabük köyleri arasında kalan İndere mevkisindeki İnönü Mağarası'nda yapılan kazılarda çok önemli değerler bulunduğunu söyledi.

Batı Karadeniz kıyısında yer alan İnönü Mağarası'nda 2017 ve 2019 yılları arasında gerçekleştirilen kazılarla elde edilen ilk verilerin bölgenin daha önce neredeyse hiç bilinmeyen tarih öncesi dönemlerdeki kültürel yapısını tanımlamak ve anlamak açısından kayda değer ipuçları sunduğunu belirten Ekmen, "Bulgular, günümüzden yaklaşık 6 bin 300 sene öncesinde mağaranın en eski sakinlerinin mağaraya yerleştiğini göstermiştir. Bu tarihler aynı zamanda Batı Karadeniz kıyısında sistemli kazılarla elde edilmiş en eski yerleşim tarihi kanıtlarını oluşturmaktadır." dedi.

İnsan elinden çıkmış ilk altın boncuk buluntuları bulundu

Ekmen, kazılar sırasında çok önemli değerlere ulaşıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Anadolu'da insan elinden çıkmış ilk altın boncuk buluntularına İnönü Mağarası kazıları sırasında ulaştık. Dünyada en eski altın boncuk olarak literatüre geçen altın boncukların diğerlerinin Anadolu'da olduğu da ortaya çıkmış oldu. Bu, Anadolu'nun en eski altın eşyasıdır. Çok önemli bir bilgi. Bizler tarafından keşfedilmesi bizim için şans. Ereğli'de keşfedilmesi de ilçe için şans. Mağarada, yerinde korunmuş halde bulunan bir çömlekçiğin içinde farklı ham maddelerden üretilmiş on binden fazla boncuk bulundu. Bunlardan 27'si altından üretilmiş. Balkanlarda, Kalkolitik Çağ'a ait yerleşim yerlerinde ve mezarlıklarda bu altın boncukların tam paralellerini görmek mümkün."

Kaynak: AA