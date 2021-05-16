ZONGULDAK - Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci
Bazı taraftarların kent merkezindeki kutlamaları Polis ekiplerin salgın tedbirleri kapsamında taraftara izin vermemesi ZONGULDAK - Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı.
Bazı taraftarların kent merkezindeki kutlamaları
Polis ekiplerin salgın tedbirleri kapsamında taraftara izin vermemesi ZONGULDAK - Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı. Beşiktaş'ın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Zonguldak'ta bazı taraftarlar kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde kutlama yapmak istedi. Polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gruba izin vermedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz