ZONGULDAK - Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci
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ZONGULDAK - Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Bazı taraftarların kent merkezindeki kutlamaları Polis ekiplerin salgın tedbirleri kapsamında taraftara izin vermemesi ZONGULDAK - Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı.

Bazı taraftarların kent merkezindeki kutlamaları

Polis ekiplerin salgın tedbirleri kapsamında taraftara izin vermemesi ZONGULDAK - Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı. Beşiktaş'ın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Zonguldak'ta bazı taraftarlar kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde kutlama yapmak istedi. Polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gruba izin vermedi.

ZONGULDAK - Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci
ZONGULDAK - Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci
ZONGULDAK - Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci
ZONGULDAK - Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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