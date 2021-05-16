ZONGULDAK - Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk sevinci

Bazı taraftarların kent merkezindeki kutlamaları Polis ekiplerin salgın tedbirleri kapsamında taraftara izin vermemesi ZONGULDAK - Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı.