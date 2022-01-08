Zonguldak Belediyesi otopark ücretlerine yüzde 100 zam yaptı - Haberler Ekonomi
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Zonguldak Belediyesi otopark ücretlerine yüzde 100 zam yaptı

Zonguldak Belediyesi otopark ücretlerine yüzde 100 zam yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak Belediyesi kent merkezinde bulunan kat otopark fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Belediyesi kent merkezinde bulunan kat otopark fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı.

Zonguldak Belediyesi tarafından Acılık'da bulunan kat otopark fiyatlarına yüzde 100 zam yapıldı. Yapılan fiyat artışının ardından araç sürücüleri tepki gösterirken, belediyenin neden yüzde 100 zam yaptığı merak konusu oldu. Vatandaşlar, "Bu kadarı da pes. Belediye bu kadar zam yaparak ne yapmak istiyor. Zaten her şeye zam geldi birde otoparka zam yapmak nedir. Böyle giderse araçlarımızı yol kenarlarına park edeceğiz. Biran önce belediye bu zamdan ger dönsün" dedi.

Fiyat tarifesi şu şekilde:

"0-1 saat 4TL, 1-3 saat 7TL, 3-5 saat 10TL, 5-9 saat 14TL, günlük park ücreti 20TL, aylık abonman ücreti 250TL." - ZONGULDAK

Zonguldak Belediyesi otopark ücretlerine yüzde 100 zam yaptı

Zonguldak Belediyesi otopark ücretlerine yüzde 100 zam yaptı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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