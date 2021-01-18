Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ömer Selim Alan hayatı ve biyografisi nedir?
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Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ömer Selim Alan hayatı ve biyografisi nedir?

18.01.2021 09:38 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:42
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ömer Selim Alan hayatı ve biyografisi nedir?

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ömer Selim Alan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI ÖMER SELİM ALAN KİMDİR?

1979'da Zonguldak'ta doğan Ömer Selim Alan, ilk ve orta öğrenimini Zonguldak'ta tamamladı.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu.

Çeşitli STK ve Odalarda üyelik ve görevler üstlenen Alan, AK Parti Zonguldak İl Başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Ömer Selim Alan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı oldu.

İleri düzeyde İngilizce bilen Ömer Selim Alan, evli ve iki çocuk babasıdır.

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