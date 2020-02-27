Zonguldak Belediye Başkanı: İranlı TIR şoförlerinin testleri negatif çıktı(2)
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Zonguldak Belediye Başkanı: İranlı TIR şoförlerinin testleri negatif çıktı(2)

İYİ OLDUKLARINI SÖYLEDİLERZonguldak'ta gözlem altında tutulan İranlı 16 TIR şoförü hastanede görüntülendi.

27.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:26
Zonguldak Belediye Başkanı: İranlı TIR şoförlerinin testleri negatif çıktı(2)

İYİ OLDUKLARINI SÖYLEDİLERZonguldak'ta gözlem altında tutulan İranlı 16 TIR şoförü hastanede görüntülendi. Hastanedeki odalarından gazetecilere el sallayan ve neşeli oldukları gözlenen şoförlerden birinin Türkçe konuşarak, "İyiyiz Allah'a şükür." dediği duyuldu.


Kaynak: DHA

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