ZONGULDAK Bayramda el öpmeye dikkat
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ZONGULDAK Bayramda el öpmeye dikkat

Bayramda el öpmeye dikkatZONGULDAK İl Pandemi Kurulu Üyesi Dr. Bilgehan Açıkgöz, Kurban Bayramı'nda halkın daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "El öpmeyi kesinlikle önermiyoruz.

23.07.2020 09:56 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:05

Bayramda el öpmeye dikkat

ZONGULDAK İl Pandemi Kurulu Üyesi Dr. Bilgehan Açıkgöz, Kurban Bayramı'nda halkın daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "El öpmeyi kesinlikle önermiyoruz. Büyüklerimize sevgimizi, onlara olan saygımızı el öpmeden gösterebiliriz" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi ve İl Pandemi Kurulu üyesi Dr. Bilgehan Açıkgöz, Kurban Bayramı'nda riskin daha fazla olduğu illerde daha tedbirli olunması gerektiğini söyledi. Bayramlarda halk olarak ev oturmaları ve el öpme alışkanlığından bu dönem vazgeçmek gerektiğini ifade eden Dr. Açıkgöz, "Bazı illerimizde çok az vakalar gördük. O illerimiz korundu giriş ve çıkış kısıtlamalarıyla ve birtakım önlemlerle. İl dışından insanlarımız geldikçe insanlar hastalığı oldukları illerden korunan merkezlere götürdüler. Kurban Bayramı'nın da tabi ki böyle bir riski var. Tabi ki bayram da geleneklerimizi yaşatacağız, yaşatmaya çalışacağız. İnsanlar bu konuda hassaslar, çok da haklılar. Ancak olabildikçe dikkat etmek lazım" dedi.

'KESİNLİKLE EL ÖPMEMELİYİZ'

Dr. Açıkgöz memleketlerinde bayramı geçirmek isteyen insanların en ufak belirtide mutlaka sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bayramlarımızın bir diğer özelliği de insanların sosyal ortamlarda bir araya gelmesi. Ev ziyaretleri, el öpmeler, büyükleri ziyaret etmeler şeklinde. El öpmeyi kesinlikle önermiyoruz. Tabi ki bir saygı göstergesi ve geleneklerimizde var. Ancak büyüklerimize başka şekilde ifade edebiliriz. Onlara sevgimizi, onlara olan saygımızı el öpmeden gösterebiliriz. Özellikle bu dönemde buna dikkat etmekte fayda var. Ev ziyaretleri olabildikçe kısa tutmak ve mümkünse yapmamak. Başka türlü alışverişlerde bulunmak daha uygun. Tabi göreceğiz o dönemde vaka sayısı nasıl olacak göreceğiz. Ayrı bir değerlendirme olabilir. Umarım her şey iyi gider o dönemde daha rahat bayram geçiriyor oluruz. Vaka sayılarının artması durumunda daha rahat bir bayram geçiriyor oluruz. Vaka sayısının artması durumunda daha farklı önlemler alınabilir. Salgınlar, bulaşıcı hastalıklar çok dinamik gelişir. Gün gün hafta hafta farklılık olabilir. Bunları da dikkatle takip etmek gerekir."

ZONGULDAK Bayramda el öpmeye dikkat

Kaynak: DHA

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